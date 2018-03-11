وقالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية في بيان، الأحد، إن الدورة الجديدة التي تستمر 10 أيام "ستشمل أكثرمن 60 ألف عنوان كتاب في مختلف فروع المعرفة ولجميع الفئات العمرية".

وتحل الإمارات ضيف شرف للمعرض هذا العام، وقالت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي في وقت سابق إن "هذه المبادرة الطيبة من إخواننا في المملكة قيادة وشعبا تعتبر بمثابة تكريم للشراكة المتميزة والتعاون التاريخي بين البلدين، فضلا عن أنها تتويج لما تقدمه دولة الإمارات من مبادرات ومشاريع ثقافية تؤكد قوة حضورها الثقافي والفكري على المستوى الإقليمي والدولي".

وبجانب عرض وتسويق الكتب، يقيم المعرض 50 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات تدريبية للمؤلفين الجدد وحوارات فكرية وأمسيات شعرية، إضافة إلى حفلات توقيع الكتب.

واعتبر المشرف على المعرض عبد الرحمن بن ناصر العاصم، أن أبرز فعاليات المعرض هذا العام "ماراثون الترجمة"، الذي يقام بمشاركة واسعة من المترجمين بهدف إثراء النشاط الثقافي في المملكة.

وتكرم وزارة الثقافة والإعلام في حفل الافتتاح خمس مبادرات قرائية "أسهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في المملكة، بهدف إيجاد بيئة عمل ثقافية تنافسية بين المجموعات، وتشجيع المجتمع على العطاء الثقافي والمعرفي".