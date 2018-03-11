ونقلت صحيفة "صنداي إكسبرس" عن مصدر مقرب من ميركل، قوله إن "توم لم يتلق دعوة. أعتقد لأنه لا يمكنه إبقاء فمه مغلقا".

وكان المصدر يشير فيما يبدو إلى تصريحات سابقة لتوماس، الذي يشارك ميغان الأب فقط، قال فيها إن الممثلة "تتنصل منه".

وأضاف المصدر: "إن توقف عن الحديث للإعلام فبالتأكيد ميغان كانت ستتجه نحو دعوته. هناك القليل من الناس يحبون التصريح بأشياء حتى يبقون في دائرة الضوء".

والشهر الماضي، وصف توماس ميغان بـ"القاسية"، بعد أن زعم إنكارها له، وقال في تصريحات لمجلة "إنتاتش": "هي قالت إنها عائلة بعيدة وأنا لا أعرف هؤلاء الناس".

واعتبر توماس أن تصريح ميغان "صفعة على وجهه"، رغم اعترافه بأنها لم يتواصل معها منذ انتقلت إلى تورنتو في كندا عام 2011.