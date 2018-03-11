وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن الحادث بين طائرتين تابعتين للشرطة الأميركية في نوفمبر عام 2012 وسجلته كاميرا مراقبة في مطار صغير بمدينة باسادينا في ولاية كاليفورنيا.

واحتفظت الشرطة بالفيديو مدة 6 سنوات قبل أن تقرر نشره.

وتظهر في الفيديو مروحية تستعد للإقلاع، فيما ظهرت بعد ذلك طائرة مروحية أخرى وهي تهبط في المكان.

ويبد أن التصادم وقع نتيجة خطأ ارتكبه قائد المروحية الهابطة، إذ أجرى مناورات عدة للهبوط وغير مكانه إلى أن اقترب من المروحية الثانية.

وعندها تصادمت شفرات المروحيتين، وتطاير وتحطم هيكل المروحيتين، لكن لحسن الحظ لم يصب سوى 6 أشخاص بينهم 5 ضباط بجروح طفيفة.