وخلال الحفل، الذي استمر حوالي 45 دقيقة في أكاديمية تدريب تابعة للشرطة في ريجينا بإقليم ساسكاتشوان، أغمي على عنصرين من شرطة الخيالة في ظروف غامضة.

وأغمي على العنصر الأمني الأول، حين كانت بريندا لوكي تلقي كلمة أمام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. فتوفقت عن الحديث، حتى يتم مساعدته على الوقوف مجددا.

وبعد وقت وجيز وحين كان هذه المرة ترودو يتحدث، سقطت شرطية كانت على تقف على بعد مسافة قصيرة من زميلها الذي أغمي عليه، ليساعدها زملاؤلاها قبل أن ترتطم بالأرض.

ودفعت الحادثة رئيس الوزراء الكندي إلى قطع كلمته للحظات ليلتفت للخلف حيث كان يقف عناصر الشرطة، ويبتسم "مستغربا" مما يحدث.

وقال رقيب في شرطة الخيالة، بعد نهاية الحفل، إنه "من الشائع جدا أن يغمى على بعض العناصر أثناء الحفل".

وأضاف الرقيب تامي باترسون "إغماء أحد العناصر الأمنية أمر متعارف عليه، على اعتبار أنه يظل واقفا لمدة طويلة، وهو ما يؤدي إلى عدم سريان الدم في جسمه".

وأضاف "ما حدث خلال مراسم التعيين أمر عاد ويحدث مرارا وتكرارا".