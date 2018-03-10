وذكر المصدر ذاته أن الحادث وقع في المدرسة الابتدائية بورقيبة، دون أن يشير إلى تاريخ حدوثه.

وتقول المرأة إنها تعرضت للتعنيف من قبل المعلم، الذي اعتدى كذلك على ابنتها، وأضافت "توجهت إلى المدرسة بشكل عادي لأستفسر الأستاذ لماذا ضرب ابنتي".

وتابعت "لكن الاستفسار تحول إلى اعتداء، حيث وجه لي عدة لكمات على مستوى العين".

و بحسب مصادر "آرابسك" فإن الأم التي تعرضت للاعتداء تقدمت بشكوى للشرطة ضد الملعم في انتظار رد وزارة التربية.