وقالت الدايلي ميل إن جوناثان ناش يخشى الموت في السجن، بعد أن أصدرت محكمة قطرية هذا الحكم الذي وصفته الصحيفة بـ"القاسي جدا مقارنة بالجرم الصغير" الذي اقترفه الرجل.

وأضافت أن الرجل، الذي يبلغ من العمر 48 عاما ويتحدر من منطقة هاي ويكومب، مصاب بالإحباط بسبب مخاوفه من عدم الالتحاق مجددا بطفليه ووالدته المسنة.

وقال ناش لصديقه، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، إنه ليس أكيدا إن كان سيخرج من هذا المأزق، لاسيما أن كافة رسائل الاسترحام قوبلت بالتجاهل من قبل السلطات المختصة بالدوحة.

وأردف قائلا إنه بات مدركا أنه سيلاقي حتفه في السجن أو في أحسن الأحوال سيخرج عجوزا، إلا أن أكثر ما يؤلمه هو الخوف من عدم رؤية عائلته بعد اليوم.

ويقبع الرجل، منذ 3 سنوات، في السجن المركزي بالعاصمة القطرية الدوحة، وفق الصحيفة التي قالت إن ظروف سجنه قاسية جدا، فهو سجين في زنزانة قذرة مع 12 سجينا.

وكشفت "الدايلي ميل" أيضا أن الزنزانة التي يقبع فيها ناش تعج بالصراصير، والمساجين يرقدون إما على فراش غير مريح أو على الأرض الصلبة، وفي الصيف يعانون من الحرارة المرتفعة مع شح في مياه الشرب.