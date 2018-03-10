الفيلم مدته 95 دقيقة وبطولة ماروشا ماير وماتيز تريبسون وناتاسا باربرا غرانسنر ومن إخراج يانيز برغر.

تدور قصة الفيلم حول مارا التي ما أن تضع مولودها إيفان من زوجها رجل الأعمال المتزوج من أخرى حتى تبدأ سلسلة أحداث غير متوقعة تضعها في موقف اختيار بين ابنها وزوجها المتورط في قضايا فساد.

ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان جائزتها الخاصة للفيلم العراقي (الرحلة) إخراج محمد الدراجي فيما ذهبت جائزة العمل الأول للفيلم المغربي (حياة) إخراج محمد رؤوف الصباحي.

ضمت مسابقة الأفلام الطويلة 11 فيلما وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقدة السويدية إيفا آف جايرستام وعضوية المخرج الألماني آندي سيج والمخرج المصري مجدي أحمد علي والممثلة المصرية رانيا يوسف والمنتج التونسي محمد علي بن حمراء.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 18 فيلما فاز فيلم (ليلى) من البوسنة إخراج ستيجن بوما بجائزة أفضل فيلم فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم (أريا) من قبرص إخراج ميرسيني إريستيدو.