وبصفته مساعدا لوزير الطاقة الفنزويلي آنذاك، حضر بارا الاجتماع الذي عقده مسؤولون من فنزويلا والسعودية والكويت وإيران والعراق في بغداد عام 1960، الذي شهد الإعلان عن قيام أوبك التي يوجد مقرها الآن في فيينا.

وفي مسودة بيان لأوبك، أثنى الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندو، على بارا قائلا إنه "أحد الرجال العظماء في التاريخ".

وشغل بارا منصب وزير الطاقة والمناجم في فنزويلا في الفترة من 1992 إلى 1994 ورئيس وفدها إلى أوبك، وتولى أيضا رئاسة المنظمة. وكان عضوا في مجلس إدارة شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بدفسا).

وقالت مصادر إن بارا ظل في الأعوام اللاحقة يلعب دورا غير رسمي، لكنه مؤثر في اجتماعات أوبك لرسم السياسة النفطية، وساعد أحيانا المنظمة في الوصول لاتفاق.

وقال مصدر بصناعة النفط كان يعرف بارا: "كان يذهب دائما إلى فيينا لحضور الاجتماعات. لم يكن يذهب إلى الأمانة العامة لأوبك، لكن الناس كانوا يأتون للقائه. كان له دور مؤثر جدا".

وحضر بارا الغالبية العظمى من اجتماعات أوبك الـ 173 منذ عام 1960.

وقال مصدر في أوبك: "لم يكن له فقط دور أساسي في تأسيس أوبك، لكنه ظل على ارتباط بالمنظمة طوال حياته الحافلة بالأحداث".