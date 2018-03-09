وبعثت بيسكوفا بيانا إلى مجلس دوما الروسي يوم الخميس قالت فيه:" لقد تعرضت للإهانة والتنمر بسبب ذكائي، وأسلوب حياتي ونشأتي وأصدقائي".

وأضافت ابنة المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتن أن هذه الممارسات السلبية لا تجعلها "تريد فقط أن توقف حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أن تتوقف عن العيش بشكل كامل".

وقالت "هنا تكمن قوة البلطجة الإلكترونية".

واشتكت بيسكوفا من أن كثير من منتقديها يعاملونها وكأنها جزء من النظام السياسي في روسيا، على الرغم من كونها ليست مسؤولة عن وضع أي سياسيات.

وتبلغ بيسكوفا من العمر 20 عاما وتعيش في فرنسا، وغالبا ما تجتذب الانتقادات بسبب طريقة حياتها الفارهة، بينما يتابعها أكثر من 51 ألف شخص على إنستغرام.