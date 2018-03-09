وقال خالد أبا الخيل، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "تم التعرف على الشخص، وسيتم استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، حيث كفل نظام حماية الطفل حفظ حقوقه وحمايته من أي إساءة أو إهمال أو إيذاء أو استغلال".

وكان أبا الخيل قد قال في تغريدة سابقة، "يجري التحقق من مقطع فيديو متداول مجهول المصدر، ظهر فيه شخص أساء لطفل بإجباره على التدخين"، داعيا "من تتوفر لديه معلومات، إبلاغ الوزارة عبر حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي أو بالاتصال على الرقم (1919) من داخل السعودية".