وقالت الصحيفة أمس الخميس إن بنود الصفقة المقترحة تنص على أنتدفع نتفليكس لأوباما وزوجته ميشيل السيدة الأولى سابقا المال مقابل محتوى حصري يعرض عبر خدمة البث الشهيرة عبر الإنترنت.

وامتنعت الشبكة عن التعقيب على التقرير.

وقالت نيويورك تايمز إن أوباما لن يستخدم برامج نتفليكس للرد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو خصومه المحافظين لكنه تحدث بدلا من ذلك عن كتابة برامج تسلط الضوء على القصص الملهمة.

وأوضحت الصحيفة أن البنود المالية للصفقة ليست معروفة حتى الآن.

وبخلاف نتفليكس أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين تنفيذيين من أبل وأمازون عبروا أيضا عن اهتمامهم بالحديث مع أوباما بشأن صفقات تتعلق بالمحتوى.

وكانت دار (بنجوين راندوم هاوس) للنشر قد توصلت لاتفاق على نشر كتابين أحدهما لأوباما والآخر لزوجته.