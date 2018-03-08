وظهرت صحيفة "ليبراسيون" اليومية، التي تميل إلى اليسار، في طبعة الخميس بصفحة حمراء أولى بالكامل، وكتبت بحروف بارزة "للنساء باثنين يورو، السعر العادي".

وأضافت الصحيفة أنه ليوم واحد فقط، سيدفع الرجال 50 سنتا إضافيا، في انعكاس لنسبة 25 بالمئة أقل تحصل عليها النساء في فرنسا مقابل رواتب الرجال في المتوسط.

وتابعت أنها تريد "إلقاء الضوء على هذا الظلم" برفع سعرها للرجال.

وحملت الصفحة الأولى للصحيفة كلمات "عقوبة؟ لا. مساهمة!" موضحة أن المال الإضافي، الذي ستحصل عليه من الرجال، الخميس، سيذهب إلى مختبر المساواة، الذي لطالما دافع عن المساواة بين الجنسين