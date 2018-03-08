وأظهر مقطع فيديو، طفلة صغيرة وهي ترمي بسكويت الآيس كريم صوب البائع، بعدما قدمه فارغا من باب المزاح، وفقا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وحين حاول البائع أن يستدرك الموقف وقدم قطعة آيس كريم للطفلة، رفضت أن تمسك به ودخلت في نوبة بكاء.

لكن البائع والسيدة التي كانت تحمل الطفلة، ضحكا إزاء ما حصل، بعدما تبين لهما أن الطفلة صارمة على غير عادة الصغار.