وظهر أولدمان حاملا جائزة الأوسكار بقميص مانشستر يونايتد وعليه اسم اللاعب ماركوس راشفورد وتوقيعه، وذلك على الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد بإنستغرام.

وكتب في صفحة النادي تعليقا على الصورة: "كيف تنهي ليلة الحصول على الجائزة في حفل الأوسكار؟ بالطبع بقميص موّقع من لاعبك المفضل في مانشستر يونايتد".

واخُتتم المنشور بعبارة: "خطوة جميلة ماركوس راشفورد، وهنيئا على الجائزة غاري".

وكان أولدمان (59 عاما) نال جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز الأوسكار، عن تقمصه لدور رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرتشل في فيلم "ذا داركست آور" أو "الساعة الأكثر ظلاما".