ورفضت السكرتيرة الصحفية سارة هوكابي ساندرز، الأربعاء، تقديم تفاصيل إضافية، محيلة الأسئلة إلى محامي ترامب الخاص.

ولم يرد المحامي مايكل كوهين على الفور على طلبات للتعليق، وفق "أسوشيتد برس".

وقال ساندرز إن ترامب أوضح "بجلاء" عدم صحة أي من المزاعم، وأضاف أن القضية تم الفوز بها بالفعل في التحكيم.

وقالت الدعوى المرفوعة في لوس أنجلوس من قبل ستورمي دانيالز - واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد - إن كوهين "بدأ خلسة إجراء تحكيم زائف" ضد كليفورد، وخلال الأسبوع الماضي استخدم "إجراء تحكيم غير صحيح ومعيب إجرائيا بعيدا عن أعين الرأي العام."