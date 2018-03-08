واستعرض الممثل الإنجاز الذي حققه بفيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، حيث حطم الرقم القياسي الذي كان مسجلا العام الماضي بإضافة 10 باوند، أي ما يعادل 4.5 كيلوغرام، بحسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".

وتعد "الرفعة المميتة" واحدة من أصعب حركات رفع الأثقال، ويرفع فيها الرياضي الوزن من الأرض إلى الفخذين، ويعيدها ثانية إلى الأرض.

وجاء تسجيل هافثور لرقمه القياسي ضمن بطولة "أرنولد سترونغمان كلاسيك"، حيث شارك أيضا في منافسة لحمل صخرة عملاقة ووضعها في مكان معين لمرات ضمن إطار زمني محدد.