أبو ظبي - سكاي نيوز عربية سجل الممثل هافثور جوليوس بجورنسون، الذي اشتهر بلعب دور "ذا ماونتن" في المسلسل الشهير Game Of Thrones، رقما قياسيا عالميا، بعد نجاحه في رفع 1041 باوند، أي ما يعادل 472 كيلوغراما تقريبا، بحركة "الرفعة المميتة".
واستعرض الممثل الإنجاز الذي حققه بفيديو نشره على حسابه في "إنستغرام"، حيث حطم الرقم القياسي الذي كان مسجلا العام الماضي بإضافة 10 باوند، أي ما يعادل 4.5 كيلوغرام، بحسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".
وتعد "الرفعة المميتة" واحدة من أصعب حركات رفع الأثقال، ويرفع فيها الرياضي الوزن من الأرض إلى الفخذين، ويعيدها ثانية إلى الأرض.
وجاء تسجيل هافثور لرقمه القياسي ضمن بطولة "أرنولد سترونغمان كلاسيك"، حيث شارك أيضا في منافسة لحمل صخرة عملاقة ووضعها في مكان معين لمرات ضمن إطار زمني محدد.