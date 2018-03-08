وحسب رويترز، أفاد الادعاء أن برايانت يواجه السجن لما يصل لثلاث سنوات إذا أدين بسرقة شيء تتعدى قيمته 950 دولارا.



والتقط تلفزيون رويترز تسجيلا لبرايانت وهو يغادر الحفل ممسكا بالتمثال ويقول "حصلنا عليه. لقد فعلناها. لقد فعلناها. علي الذهاب".



وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه سلم التمثال دون مقاومة قرب مخرج المبنى بعد أن تصدى له مصور شك في أمره.



ومن المقرر أن يمثل برايانت أمام محكمة يوم الأربعاء. وطلب الادعاء أن تكون كفالة الإفراج عنه 20 ألف دولار.



وحصلت مكدورماند على أوسكار أفضل ممثلة عن دور الأم الغاضبة المكلومة في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري".