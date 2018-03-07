أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أظهر مقطع فيديو صادم، رصدته كاميرا مراقبة لأحد المنازل، تقاطع طرق معروفا بخطورته، لا يرحم السيارات المارة من حوادث التصادم، وفقا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وبحسب أهالي المنطقة، فإن تقاطع الطرق شهد 5 حوادث سيارات، في غضون 12 شهرا فقط، وسبق لكاميرا المراقبة أن وثقت حوادث مرعبة في هذا التقاطع.
ويعزو السكان تكرار الحوادث إلى عدم إظهار نظام المواقع للتقاطع، مما يجعل السائقين لا ينتبهون إلى وجوده، في بلدة هورسمودن، جنوب شرقي لندن.
ومن حسن حظ السائقين، أصيب واحد منهما فقط بجروح، لكن السكان يأملون أن تتحرك السلطات وتجد حلا للتقاطع الذي بات "مقبرة" لسائقي السيارات.