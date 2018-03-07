وبحسب أهالي المنطقة، فإن تقاطع الطرق شهد 5 حوادث سيارات، في غضون 12 شهرا فقط، وسبق لكاميرا المراقبة أن وثقت حوادث مرعبة في هذا التقاطع.

ويعزو السكان تكرار الحوادث إلى عدم إظهار نظام المواقع للتقاطع، مما يجعل السائقين لا ينتبهون إلى وجوده، في بلدة هورسمودن، جنوب شرقي لندن.

ومن حسن حظ السائقين، أصيب واحد منهما فقط بجروح، لكن السكان يأملون أن تتحرك السلطات وتجد حلا للتقاطع الذي بات "مقبرة" لسائقي السيارات.