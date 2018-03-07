وألغيت حوالى 470 رحلة أي نحو 37 بالمئة من إجمالي الرحلات المرتقبة القادمة إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، أو المغادرة منه حوالي الساعة الثانية ظهرا، و550 رحلة، أي 44 بالمئة من مطار نيوارك الدولي، و485 رحلة في مطار لاغوارديا، الذي يشغل بشكل خاص رحلات داخلية، بحسب موقع متابعة الرحلات "فلايت أوير".

وأعلنت الوكالة التي تشرف على المطارات الثلاثة، والتي واجهت انتقادات شديدة بسبب الفوضى، التي تلت عاصفة ثلجية قوية في مطلع يناير، أن كل مطار قام بتخزين أغطية وأسرة نقالة وحليب للأطفال.

ويتوقع سقوط ثلوج بسماكة تتراوح بين 15 و 25 سم على مدينة نيويورك خلال نهار الأربعاء، وما يصل إلى 50 سم في الضواحي بولاية نيويورك ونيوجيرسي وكونيكتيكت.

وفتحت المدارس العامة في نيويورك وكذلك المحاكم والخدمات العامة أبوابها كالعادة الأربعاء.

وكانت العاصفة الأخيرة، التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة الجمعة الماضي أوقعت 5 قتلى على الأقل، وخصوصا بسبب سقوط أشجار ناجم عن رياح عاتية ترافقت مع هطول أمطار بغزارة.