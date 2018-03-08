وتخرجت آية كشكو البالغة من العمر 26 عاما من كلية الهندسة المعمارية عام 2014، لكنها واجهت صعوبة في العثور على وظيفة حتى خطرت لها فكرة إعادة تدوير الخشب القديم.

وتقوم كشكو بجلب منصات الخشب من المصانع أو الألواح القديمة من الناس لاستخدامها في مشروعها، ولكي تبيع منتجاتها تقوم الشابة الفلسطينية بنشر صور التصميم على الإنترنت حيث يقوم العملاء بالاتصال بها مباشرة.

وتختلف أسعار الأعمال التي تبدعها آية كشكو حسب الحجم والتعقيد والجهد المبذول فيها. كما تعتمد على القدرة المالية للزبائن.

ويعمل لدى المهندسة شخص واحد لكنها تستأجر موظفين موسميين وفقا لحجم المشاريع التي تعمل بها. وتأمل أن توسع نطاق عملها في المستقبل.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 80 في المائة من السكان في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى 60 في المئة من قرابة 35 في المئة قبل 5 سنوات.