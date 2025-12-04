ومن خلال هذه المبادرة، يسعى "أدكس" إلى بناء جسور بين الخبرات الإماراتية والأسواق العالمية، وتمكين الشركات الوطنية من تطوير تقنياتها وتوسيع حضورها بما يحقّق أثرا إيجابيا ملموسا على المستوى الدولي، حسب ما أشار محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية

ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في "أدكس".



وبفضل حلول التمويل المبتكرة التي يقدمها "أدكس"، نساعد الشركات على تحويل الأفكار إلى إنجازات واقعية، فبالجمع بين تمويل الصادرات والاستثمار التنموي الاستراتيجي، نتيح للمؤسسات الإماراتية بناء شراكات قوية في الخارج تُسهم في تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة للمجتمعات حول العالم.

ويتعاون "أدكس" من خلال صندوق Ai.(d)، مع شركاء دوليين متعدّدي الأطراف وحكومات إفريقية لإنشاء مناطق ذكيّة مرنة للمستقبل (Smart Resilient Future Zones)، تَستخدِمُ تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاقتصادات المحلية، ورفع القدرة على التكيّف، وخلق فرص جديدة للنمو.

تعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بنهج التعاون والشراكة، حيث يجتمع رأس المال والمعرفة والتكنولوجيا لتشكيل نموذج تنموي قائم على النمو المسؤول والشامل والمدفوع بالتقنيات الحديثة، بما يعود بالنفع على الإنسان والمجتمعات والبيئة.

وعبر مبادرة Ai.(d)، يرسّخ "أدكس" مكانة دولة الإمارات كشريك موثوق في مسيرة التنمية، ومركز عالمي للابتكار والحلول المستدامة.