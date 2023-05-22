تعرض الهيئة السعودية للفضاء في حسابها على "تويتر"، بثا مباشرا لوصول بعثة إي أكس 2 إلى الفضاء، الاثنين، حيث انطلق صاروخ في مهمّة خاصّة تُنظّمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركيّة إلى محطّة الفضاء الدوليّة.