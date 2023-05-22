تعرض الهيئة السعودية للفضاء في حسابها على "تويتر"، بثا مباشرا لوصول بعثة إي أكس 2 إلى الفضاء، الاثنين، حيث انطلق صاروخ في مهمّة خاصّة تُنظّمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركيّة إلى محطّة الفضاء الدوليّة.
وانطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقلّ الرائدين السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركيّة، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر.
وبحسب الهيئة السعودية للفضاء، أهم الخطوات القادمة لرواد الفضاء بتوقيت المملكة:
- اكتمال مناورة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية: الساعة (4:24 م)
- فتح باب الكبسولة تحضيرا لنزول الرواد: الساعة (6:13م)
- احتفالية استقبال الرواد في محطة الفضاء الدولية: الساعة (6:45م)