وأضاف ماسك في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

ولم يذكر ماسك في تغريدته التي نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" اسم المرشحة.

ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري "تسلا"، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.

وقفزت أسهم "تسلا" 2.4 في المئة على خلفية هذه الأخبار.

وكان ماسك قال في نوفمبر إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر تغيرات سريعة.