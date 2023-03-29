وقال علماء من جامعة دورهام إن الثقب الأسود العملاق هو واحد من أكبر الثقوب السوداء التي تم اكتشافها على الإطلاق.

ووصف الفريق النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، بأنها "مثيرة للغاية".

قصة هذا الثقب العملاق

قال الباحث الرئيسي جيمس نايتنغيل، من قسم الفيزياء في جامعة دورهام: "هذا الثقب الأسود المحدد، تبلغ كتلته حوالي 30 مليار مرة كتلة شمسنا.

هو واحد من أكبر الثقوب التي تم اكتشافها على الإطلاق.

هو على "الحد الأعلى" لحجم الثقوب السوداء، وفقا لدراساتنا، مما يعني إنه أكبر ثقب أسود يمكن اكتشافه عبر التاريخ.

الثقوب السوداء فائقة الكتلة هي أضخم الأجسام في الكون، حيث تبلغ كتلتها ما بين 10 مليارات و40 مليار ضعف كتلة الشمس.

يعتقد علماء الفلك أنه يمكن العثور عليها في مركز كل المجرات الكبيرة مثل درب التبانة.

يعتقد البعض أنها تشكلت من الاندماج المتطرف للمجرات الضخمة منذ مليارات السنين عندما كان الكون لا يزال شابا.

كيف تم الاكتشاف؟