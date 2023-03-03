وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، اكتشف علماء بريطانيون وجود مجموعة من الآحياء الدقيقة تنتشر عادة من خلال البراز على مقابض أبواب الثلاجة وآلات القهوة وأزرار الميكروويف في المطابخ داخل أماكن العمل.

وقال عالم الأحياء الدقيقة، آدم روبرتس، من كلية ليفربول للطب: "النتائج تشير إلى أن الناس لا يغسلون أيديهم جيدا، أو لا يغسلونها على الإطلاق، بعد الذهاب إلى المرحاض، الأمر الذي يجعل الأسطح أكثر احتمالية لنقل العدوى".

وكشفت المسحات المأخوذة من عدة مناطق في المطابخ المشتركة داخل أماكن العمل وجود عدة أنواع مختلفة من البكتيريا، واحدة منها الإشريكية القولونية التي يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأمراض المعدية المعوية مثل الإسهال والتهابات المسالك البولية.

كما ثبتت المسحات وجود بكتيريا الكليبسيلا، التي تسبب الالتهاب الرئوي وتنتشر عن طريق البراز.

وأفاد علماء الأحياء الدقيقة أيضا بوجود العديد من الفطريات على مقابض أبواب الثلاجات.

وأضاف آدم: "الطريقة البسيطة لمحاولة تقليل هذا الخطر هي المحافظة على نظافة اليدين قدر الإمكان".

من جانبه، قال ثارا راج، مدير الصحة العامة في بلدة وارينغتون البريطانية، الذي كلف بإجراء البحث: "يبدو أن مقابض أبواب الثلاجة وآلات القهوة والغلايات هي الأماكن التي توجد بها معظم البكتيريا، وكلها عناصر من المحتمل أن نلمسها عدة مرات كل يوم".

وأضافت: "الشيء الأساسي الذي يجب تذكره هو أن هذه البكتيريا غير مرئية تماما بالعين المجردة لذلك في حين أن هذه الأشياء قد تبدو نظيفة، إلا أنها في الواقع يمكن أن تكون موطنا للعديد من الميكروبات المختلفة".