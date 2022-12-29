وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب. ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة في بيان صدر الثلاثاء أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة. وتابعت في بيانها أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.

وأردفت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان كل الأطفال أو أيهم قد تناولوا شرابا من الكمية المشتبه بها أو تناولوا جرعات فاقت الجرعة القياسية أو كليهما.

ولم ترد ماريون بيوتيك وكوراماكس ميديكال ووزارة الصحة الهندية على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وقال مصدر حكومي هندي إن وزارة الصحة تبحث الأمر.