وفي إطار سعيها لسدّ الفجوة بينها وبين منصات الموسيقى المنافسة، أعلنت "أبل" عن خدمتها الموسيقية الجديدة التي استغرق تطويرها سنوات عدة، وملايين الدولارات.

وستتيح الخدمة النقر على أيقونة الميكروفون، التي تظهر بعد استعراض كلمات الأغنية، ومن ثم الغناء مع الملايين من المقاطعِ الصوتية الشائعة.

وتخطط "أبل" لتسليط الضوء على بعض الأغاني الأكثر تميزا من خلال إطلاق أكثَ من 50 قائمة تشغيل مخصصة.

ووفق "أبل" فإن "ميوزك سينغ" لن تقوم بإزالة صوت الأغنية المدعومة بالكامل لاستبدالها، بل ستتيح للمستخدمين ضبط مستوى الصوت، الذي يبدو وكأنه مصدر إزعاجٍ لعشاق غناء الكاريوكي على المنصات المشابهة.

كما ستتيح "أبل" رسوما متحركة تتماشى مع كلمات الأغنية لتجنب ضياعِ مسار الغناء.

ويرى خبراء إن ميزة "أبل ميوزك سينغ" ربما تتفوق على منصة "سبوتيفاي" التي لم تشهد تغييرات منذ فترة.