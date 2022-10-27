إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد تركز على تناول أقل عدد ممكن من السعرات الحرارية. ومع ذلك، فإن تزويد جسمك بالطعام الذي يحتاجه للنمو أمر ضروري، لذا يجب أن يكون البروتين، على وجه الخصوص، دائما أولوية في نظامك الغذائي.