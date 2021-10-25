وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن "مكافحة الاحتباس الحراري اهتمام جديد للأمن القومي لإسرائيل".

وكانت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة بينيت قد أعلنت في يونيو الماضي عزمها على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 27 بالمئة بحلول عام 2030 وبنسبة 85 بالمئة بحلول عام 2050، مقارنة بمستوى عام 2015.

وللحد من الانبعاثات، تخطط إسرائيل وهي إحدى أقل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي استثمارا في النقل العام، الترويج لوسائل نقل أقل استهلاكا للطاقة.

وأضاف بيان بينيت الذي من المقرر أن يشارك في "كوب 26" المنعقد بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر في اسكتلندا، "وافقت الحكومة اليوم على العديد من القرارات للترويج لوسائل النقل النظيفة وذات الاستهلاك المنخفض للكربون".

وأوضح أن الحكومة ستعلن "سلسلة إجراءات" في هذا الاتجاه.

وتريد إسرائيل البناء على نجاح العديد من الشركات في مجالات الأمن السيبراني والدفاع والتقنيات المالية، بينما يوظف قطاع التكنولوجيا الفائقة ما يزيد قليلاً على 10 بالمئة من القوى العاملة.

وقالت وزيرة الطاقة كارين الحرار "نريد تعزيز الابتكار وتسهيل (عمل) رواد الأعمال في قطاع الطاقة الخضراء".