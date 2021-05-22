وأطلقت الشركة صاحبة التطبيق الشهير "سنابشات"، جيلا جديدا من نظارات البث المباشر التي يمكنها بث 60 إطارا في الثانية، مع خاصية الواقع المعزز.

ووصف إيفان سبيغل الرئيس التنفيذي لشركة "سناب" النظارات بأنها "الأولى من نوعها في جعل الواقع المعزز أكثر واقعية"، وذكر أن بإمكانها أن تعمل لثلاثين دقيقة متواصلة.

والنظارات الجديدة مزودة بشاشتين ثلاثيتي الأبعاد، ومستوى سطوع عال يجعل استخدامها ممكنا حتى مع الشمس، كما أن بها ميكروفون وسماعات، فيما يبلغ وزنها 134 غراما.

ويبدو أن شركة "سناب" تستهدف بهذا المنتج صناع المحتوى، لا المستخدمين العاديين.

واللافت أن هناك بعض المنتجات الجديدة في مجال الواقع المعزز تستخدم تقنيات أعلى، لكن "سناب" قررت فيما يبدو التضحية بهذه المواصفات الإضافية في سبيل أن يبدو شكل النظارات قابلا للارتداء، لا أن يبدو مستخدمها كمن يرتدي جهازا كبيرا أو "خوذة إلكترونية" على رأسه.

وفيما يبدو أنه تأكيد لخطوات "سناب" في سوق الواقع المعزز، استحوذت الشركة أيضا على شركة "ويف أوبتكس" ومقرها أوكسفورد في بريطانيا، مقابل مبلغ يزيد على 500 مليون دولار على شكل نقد وأسهم.

وتعتبر هذه الصفقة قفزة للشركة الناشئة، التي كانت قد جمعت مبلغ يصل إلى 65 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين، شركات وأفراد، علما أن آخر تقدير لقيمة "ويف أوبتكس" قد وصل إلى 105 ملايين دولار.

وتعتبر هذه الصفقة أكبر صفقة استحواذ تقوم بها شركة "سناب" في تاريخها.