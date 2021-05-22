ودون أينشتاين في الرسالة معادلته الشهيرة "إي = إم سي2"، التي تعني أن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، وهي معادلة غيرت الفيزياء بإثبات أن الوقت ليس مطلقا وأن الكتلة والطاقة متساويتان.

والرسالة المؤلفة من صفحة واحدة، مكتوبة بخط اليد باللغة الألمانية وموجهة إلى الفيزيائي البولندي الأميركي لودفيك سيلبرشتاين، وتحمل تاريخ 26 أكتوبر 1946.

وكان سيلبرشتاين ناقدا ومنافسا معروفا لبعض نظريات أينشتاين.

وقال أمناء المحفوظات في مشروع "أوراق أينشتاين" بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والجامعة العبرية في القدس، إنه لا يوجد سوى 3 نماذج مماثلة أخرى معروفة لأينشتاين، الذي كتب المعادلة التي غيرت العالم بخط يده.

وهذا هو النموذج الرابع، والوحيد في المجموعة الخاصة، الذي لم ينشر للعامة إلا مؤخرا، وفقا لـ"آر آر"، التي توقعت بيع الرسالة بحوالي 400 ألف دولار.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لدار المزادات بوبي ليفينغستون: "إنها رسالة مهمة من وجهة نظر تقنية الهولوغرافيك والفيزياء"، واصفا المعادلة بأنها الأكثر شهرة في العالم.