وتتمثل الاحتياطات، في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتجنب الازدحام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بشكل متكرر.

وأضاف المركز أن الأشخاص الذين اخذوا اللقاح لا يحتاجون إلى إجراء اختبار فيروس كورونا قبل الوصول إلى بلد آخر، ما لم يطلب منهم ذلك من قبل البلاد التي سوف يذهبون اليها.

ولفت إلى أن المسافرين لا تحتاجون إلى الحجر الصحي بعد العودة إلى الولايات المتحدة، ما لم يطلب منهم ذلك، في حين حافظ المركز على شهادة خلو الأمراض من فيروس كورونا كشرط للصعود للطائرة القادمة إلى الولايات المتحدة.كما شدد على ضرورة خضوع العائدين من الخارج الى الفحص بعد 3- 5 ايام من وصولهم إلى الولايات المتحدة.