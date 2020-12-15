وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن "هدفنا هو الموافقة علي لقاح قبل عيد الميلاد حتى نتمكن من بدء التطعيم هذا العام".

وكان شبان قد أعرب عن نفاد صبره من وكالة الدواء الأوروبية، مشيرًا إلى أن ألمانيا أنشأت أكثر من 400 مركز تطعيم وقامت بتجهيز حوالي 10000 طبيب وموظف طبي، و مستعدة لبدء التطعيمات الجماعية.



ويسعى الوزير الألماني للحصول على موافقة سريعة على لقاح شركة بيونتك الألمانية وشركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية والذي تم ترخيصه بالفعل للاستخدام في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى.

لكن ألمانيا لا تستطيع استخدامه، لأنها لا تزال تنتظر موافقة وكالة الدواء الأوروبية، التي تقيم الأدوية واللقاحات لدول الاتحاد الأوروبي.

وأثارت رؤية مئات الصور لإعطاء اللقاح لأشخاص في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة غضب الوزير الألماني.

وحددت وكالة الدواء الأوروبية اجتماعًا في 29 ديسمبر، حول اللقاحات، وقال رئيس الوكالة ايمير كوك إن فريقه يعمل بالفعل "على مدار الساعة".

ويأتي قلق وزير الصحة الألماني المتزايد في الوقت الذي تسجل فيه ألمانيا أرقامًا قياسية من الإصابات اليومية الجديدة والوفيات بسبب فيروس كورونا، خلال الأسابيع الماضية.

وستدخل البلاد في إغلاق صارم، يتضمن المدارس ومعظم المتاجر حتى 10 يناير، لوقف الارتفاع المتسارع للحالات.

وقالت وزارة الصحة الألمانية، إن البلاد مستعدة لمنح 3 ملايين إلى 4 ملايين جرعة تطعيم من لقاح بيونتك في يناير وما يصل إلى 11 مليون جرعة في الربع الأول من عام 2021.