وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الدكتور سلطان الجابر إن "دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وتعاون المؤسسات الوطنية في احتواء تداعيات جائحة ’كوفيد-19‘ من خلال الجاهزية العالية ونهجها الفعّال في اتخاذ الإجراءات الاستباقية، والتي نالت إشادة وتقديراً دوليين حتى أصبحت الإمارات نموذجاً ملهِماً في مواجهة الأزمات الطارئة بما يرسخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم."

وأكد الجابر أن "النتائج المحققة من قبل فرق العمل التابعة للجنة تعكس إدراكهم لأهمية المهام التي يقومون بها"، وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لضمان نجاح عمل اللجنة، منوهاً بالتقدم المحرز حتى الآن والذي يعكس الإمكانات والقدرات المتميزة للمؤسسات والجهات ذات الصلة في الدولة على التنسيق والتخطيط الاستراتيجي على كافة المستويات.

وأوضح أن العمل مستمر لتحديد واعتماد المؤشرات الاستراتيجية والتفصيلية للقطاعات الحيوية التي تشمل المجتمع، والأمن، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، والاقتصاد.. وسيتم بعد ذلك وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات لتحقيق هذه المؤشرات ومستهدفاتها بطريقة قابلة للقياس، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة التي ستشمل وضع البرامج حسب المراحل المقبلة وهي التعافي، والاستجابة، وعودة الأنشطة.

وإلى جانب مناقشة المؤشرات، تم استعراض الخطة الإعلامية الاستراتيجية الخاصة باللجنة، التي تسعى إلى توحيد الرسائل والمحتوى الإعلامي لتحقيق الأهداف المرجوة التي تشمل إبراز الكفاءات والإمكانيات التنافسية والاستباقية والاحترافية التي تتميز بها دولة الإمارات، والتي تعزز ثقة المجتمع بجهود الدولة، وتخلق إرادة وطنية مستدامة تركز على التفاؤل والإيجابية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، وكذلك تعزز مكانة الدولة ودورها في المجتمع الدولي.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن اللجنة تتقدم في عملها وفقاً للإطار الزمني المحدد، مؤكداً أهمية تكاتف وتعاون كافة الجهات في هذا التوقيت المهم في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19" فالكل مسؤول عن المساهمة في تخطي المرحلة والعبور إلى مستقبل مزدهر.