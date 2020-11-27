وتلجأ فئة كبيرة من الناس إلى القهوة للاستيقاظ جيدا حتى وإن كانت تشعر بالتعب والنوم الشديد، إلا أن الخبراء يحذرون من الإفراط في هذا المشروب.

وقال موقع "سي نت" الأميركي إن الكافيين قد يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية، لكن تناول نسبة مرتفعة من هذا المنشط قد يعود عليك بالتعب والإهاق.

في التقرير التالي، نستعرض معكم 4 طرق للاستيقاظ جيدا دون الحاجة إلى القهوة.