وتطلب الشكوى المقدمة من تحالف معني بالتكنولوجيا والنشر يدعى "مسوقون من أجل شبكة مفتوحة"، من هيئة المنافسة والأسواق إرجاء إطلاق تقنية تابعة لغوغل، يطلق عليها برايفاسي ساندبوكس أو (صندوق الرمال).

وأشار التحالف إلى أن التقنية من شأنها إزالة خصائص مثل تسجيل الدخول والدعاية من الشبكة المفتوحة، ووضعها تحت إدارة غوغل.

ونقلت رويترز عن هيئة المنافسة والأسواق قولها "نأخذ الأمور التي أثيرت في الشكوى على محمل الجد وسنقيّمها بعناية بهدف اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق رسمي بموجب قانون المنافسة".

وقال تحالف "مسوقون من أجل شبكة مفتوحة" إن متصفح "كروم" وأدوات المطورين بمتصفح كروميوم قيد التعديل لمنح غوغل سيطرة أكبر على طريقة استعمالهما من قبل الناشرين والمُعلنين وغيرهم من أصحاب الأنشطة الرقمية.

وأضافوا في بيان أنه من المقرر تطبيق هذه التعديلات تطبيقا كاملا في أوائل 2021.