وقالت منظمة أصدقاء متحف كارولاينا الشمالية للعلوم الطبيعية، وهي منظمة غير ربحية، في بيان إنها حصلت على الهيكلين

بأموالها الخاصة. سيتم إهداء الهياكل العظمية لمجموعة الحفريات الفقارية في متحف مدينة رالي.

يُعرف التيرانوصور ريكس وتريسيراتوبس هوريدوس باسم الديناصورات المبارزة. وقد دفنا معًا منذ 67 مليون عام وهما متشابكان فيما يبدو وكأنها مباراة موت نهائية.

تم اكتشاف الحفريات على منحدر تل مونتانا ولا تزال مدفونة داخل الرواسب التي تم العثور عليها فيها.

وقالت المنظمة غير الربحية إن حالة الحفظ المتميزة لهذه الحفريات ستمنح علماء الأحافير بالمتاحف فرصة غير مسبوقة للبحث والتعلم.

تبلغ قيمة الهياكل العظمية ملايين الدولارات وكانت موضوع نزاع قضائي حول من يملكها بعد اكتشافها عام 2006.

في يونيو، قضت محكمة استئناف أميركية بأن الحفريات تنتمي إلى أصحاب حقوق سطح الأرض، وليس أصحاب حقوق التعدين.