ووفق دليل المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، والذي تمّ تحديثه في أغسطس الماضي، يتوجب على من ثبتت إيجابية فحوص كوفيد-19 لديهم أن يدخلوا بالعزل.

وينبغي أن يظل المعزولون في منازلهم ما لم يحتاجوا إلى رعاية طبية ومراقبة أعراض المرض لديهم، حسبما نقلت وكالة "سي إن إن" الأميركية.

كذلك من المهم بالنسبة للمصابين بكوفيد-19 عزل أنفسهم عن أفراد العائلة، والبقاء في غرفة منفصلة، واستخدام حمام خاص قدر المستطاع.

وبحسب الدليل فإنه يحظر على المصاب بكورونا مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأكواب والمناشف والأواني، مع التشديد على ضرورة ارتداء كمامة عند وجود أشخاص آخرين معه في المكان، بحيث تغطي الأنف والفم بشكل جيد.

وكان طبيب الرئيس الأميركي قد قال إن ترامب "بخير" وسيواصل أداء واجباته "دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي مع السيدة الأولى.

وأضاف الطبيب شون كونلي: "كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي".

متى يمكن مغادرة العزل؟

توصي مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 بالبقاء معزولين لمدة 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض لأول مرة، وبعد مرور 24 ساعة على الأقل من رصد الحمى.

ويمكن أن تتحسن الأعراض قبل مغادرة المصابين للعزل، ويستطيع الذين ثبتت إصابتهم بالوباء ولم تظهر عليهم أي أعراض أن يعودوا لحياتهم الطبيعية بعد 10 أيام من آخر اختبار إيجابي لكورونا.

وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة إلى إجراء اختبار قبل التفاعل مع الآخرين، علما أن المصاب بالمرض قد يمكن أن ينشر الفيروس ابتداء من 48 ساعة قبل ظهور أي أعراض أو تسجيل نتيجة اختبار إيجابية.

ونبّهت مراكز السيطرة على الأمراض لضرورة إعلام جهات التواصل باحتمال الإصابة بكورونا في حال أي شكوك لحمايتهم، وهم أي شخص كان على بعد 6 أقدام من مصاب بكوفيد-19 لمدة 15 دقيقة على الأقل، بالإضافة لأي فرد اعتنى بمصاب أو كان على اتصال جسدي مباشر معه، أو من تشارك بأدوات الأكل أو الشرب، أو من أصيب برذاذ سعال أو عطاس مريض.

ماذا تفعل عند الاحتكاك بمصاب بكورونا؟

إن تعرض أي شخص لتواصل مباشر قريب مع مصاب بكورونا، فعليه أن يظل بالحجر المنزلي مدة 14 يوما.

ولا يتوجب على الأفراد الذين أصيبوا وتعافوا من المرض في الأشهر الثلاثة الماضية دون استمرار الأعراض، أن يدخلوا في الحجر إن تواصلوا مع مرضى كوفيد-19.