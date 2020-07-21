ووفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن حالات التهاب الدماغ تبقى نادرة في الأصل، لكن مع انتشار "كوفيد 19" سجل باحثون ارتفاعا في عدد الإصابات بهذا المرض.

وكشف فريق من الباحثين من جامعة "لندن كوليدج" أنه عادة يتم استقبال مريض بالغ واحد مصاب بالتهاب الدماغ في الشهر، لكن ذلك ارتفع حاليا إلى مريض واحد على الأقل أسبوعيا.

ووصف الفريق هذا الارتفاع بـ"المقلق"، وذلك خلال تقديمهم نتائج الدراسة التي أنجزوها مؤخرا ونشروها على مجلة "برين" العلمية.

والتهاب الدماغ يصيب أنسجة المخ، وله عدة أسباب، لكن السبب الأكثر شيوعا هو العدوى الفيروسية.

ونادرا ما يمكن أن يشكل التهاب الدماغ خطرا على الحياة، لكن يعد العلاج والتشخيص في الوقت المناسب أمرين مهمين، ذلك أنه يصعب التنبؤ بالكيفية التي سيؤثر بها التهاب الدماغ على كل شخص.

وتتمثل أعراض المرض في التشوش والهذيان وأحيانا نوبات فقدان الوعي.

وذكر الخبراء أن "هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والدراسات لتحديد آليات المرض، بهدف توجيه فضل للعلاج".