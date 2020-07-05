وكالات - أبوظبي

أخفق صاروخ أطلقته شركة روكيت لاب الصغيرة لإطلاق الأقمار الاصطناعية في الوصول لمدار حول الأرض بعد دقائق من إطلاقه بنجاح من نيوزيلندا، السبت، حيث فقد حمولته المؤلفة من 7 أقمار اصطناعية صغيرة كان يعتزم نقلها إلى الفضاء حسبما قالت الشركة.