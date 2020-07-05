أخفق صاروخ أطلقته شركة روكيت لاب الصغيرة لإطلاق الأقمار الاصطناعية في الوصول لمدار حول الأرض بعد دقائق من إطلاقه بنجاح من نيوزيلندا، السبت، حيث فقد حمولته المؤلفة من 7 أقمار اصطناعية صغيرة كان يعتزم نقلها إلى الفضاء حسبما قالت الشركة.
وقالت الشركة على تويتر "حدثت مشكلة اليوم خلال إطلاق روكيت لاب مما أدى إلى فقد المركبة".
وأضافت الشركة التي مقرها أوكلاند بنيوزيلندا "نبدي أسفنا العميق للعملاء على متن الكترون.
وتابعت: "المشكلة حدثت في أواخر عملية الإطلاق خلال احتراق المرحلة الثانية".
وروكيت لاب مجموعة متنامية من شركات الإطلاق التي تتطلع لخفض تكاليف إرسال أقمار اصطناعية صغيرة لمدار منخفض حول الأرض وبناء صواريخ أصغر وإعادة تجديد خطوط الإنتاج التقليدية للوفاء بالطلب المتزايد على الحمولات الفضائية.