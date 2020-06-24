وقال ويتي "سوف أندهش وسأكون سعيدا إذا لم يستمر هذا الوضع خلال الشتاء، وحتى الربيع المقبل.. أتوقع مستويات كبيرة من تفشي فيروس كورونا حتى ذلك الوقت على الأقل".

وبالتزامن مع تصريحات ويتي، أعلنت إنجلترا، الثلاثاء، إعادة فتح دور السينما والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من 4 يوليو، وهي خطوة إضافية في عملية رفع تدابير الإغلاق التي أعلنتها الحكومة مساء الاثنين، فيما تستمر الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بالانخفاض في المملكة المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الثلاثاء، مرحلة جديدة في رفع تدابير العزل ستساهم في استئناف قطاع السياحة نشاطه.

وفي حين رفع قسم كبير من الدول الأوروبية القسم الأكبر من إجراءات العزل، اتخذت الحكومة البريطانية حتى الآن خطوات محدودة في هذا الاتجاه.

ومع إجمالي 42927 وفاة بكوفيد-19 (+171 خلال آخر 24 ساعة) وأكثر من 52 ألف حالة، تبقى بريطانيا الدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا.

لكن الحكومة تعتبر أنها قامت باحتواء الفيروس بما فيه الكفاية لرفع القيود.