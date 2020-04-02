وأعلنت الشركة التي تصنع سجائر "لاكي سترايك" الأميركية الشهيرة، الأربعاء، أن وحدة التكنولوجيا الحيوية التابعة لها في كنتاكي، تعمل على تطوير اللقاح على أساس غير ربحي، وفقا لموقع "نيوز ويك".

وقالت الشركة في بيان صحفي أنها يمكن أن تنتج ما بين مليون و 3 ملايين جرعة أسبوعيا، ابتداء من يونيو، بدعم من الشركاء والوكالات الحكومية.

وكشفت شركة (بات) أنها استنسخت مؤخرا تسلسل جيني من فيروس "كوفيد-19" من أجل إنشاء مستضد، لتحريض استجابة مناعية في الجسم، كي ينتج أجساما مضادة.

وقالت الشركة أن المستضد تم إدخاله في نباتات التبغ للتكاثر وبمجرد حصاد النباتات، تم تطهير المستضد. ويخضع اللقاح الآن لاختبارات ما قبل السريرية.

وتقول (بات) إن استخدام "تقنية نباتات التبغ سريعة النمو" لها مزايا عديدة مقارنة بأساليب إنتاج اللقاحات التقليدية.

وتقول إنه من المحتمل أن تكون العملية أكثر أكثر أمانا لأن نباتات التبغ لا يمكنها استضافة مسببات الأمراض التي تسبب الأمراض البشرية، كما يتم تطوير اللقاح في درجة حرارة الغرفة، على عكس اللقاحات التقليدية التي غالبا ما تتطلب التبريد.

وقال دافيد أورايلي، مدير البحث العلمي في (بات)، في بيان: "إن تطوير اللقاح يمثل تحديا معقدا، لكننا نعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا مع منصة تكنولوجيا نباتات التبغ الخاصة بنا، ونحن على استعداد للعمل مع الحكومات وجميع أصحاب المصالح للمساعدة في الانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".

وأضاف أوريلي أن الشركة تعمل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وتسعى للحصول على إرشادات بشأن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

كما قالت (بات) أنها تعمل أيضا مع السلطات الصحية البريطانية للتعجيل بتطوير اللقاح.