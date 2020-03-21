ونقلت وسائل إعلام روسية عن الطبيب الروسي قوله إن الخبراء يحذرون منذ زمن، من أن البشرية تغزو مناطق جديدة تعيش فيها حيوانات تكون موطنا لفيروسات وبكتيريا وغيرها من الأحياء المجهرية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان، وهذا الوباء (كوفيد-19) هو للتدريب".

وأضاف أن الخصائص التكتيكية والتقنية لفيروس كورونا ضعيفة نسبيا، مشيرا إلى أن طاعون جستينيان الذي انتشر عامي 541 و542 وعاود الظهور 750، قضى على 40 في المئة من سكان الأرض، في حين قضى وباء الموت الأسود "الطاعون" أعوام (1346-1353) على 60 في المئة من سكان أوروبا.

وتابع قائلا: "توجد في الطبيعة حتى الآن مسببات مرضية ذات خصائص مميتة، وإذا ظهرت فإننا لن نتمكن من عمل أي شيء لمواجهتها".

وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في إصابة أكثر من 276 ألف شخص في جميع أنحاء العالم ومقتل ما يزيد عن 11 ألف، حسب منظمة الصحة العالمية.