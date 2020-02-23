وتعد الدورة الرابعة للمعرضين الأكبر في تاريخهما منذ انطلاقتهما الأولى في عام 2015، ويتم تنظيمهما من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة انترناشيونال غولدن جروب " آي جي جي" أن معرض يومكس 2020 يشكل منصة عالمية تستعرض خلالها الشركات الوطنية أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطائرات المسيرة والآليات ذاتية القيادة من أجل الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المنتجات الوطنية ومواكبة التطور الذي تشهده هذه الصناعة الهامة.

وأوضح الكعبي أن جناح المجموعة المشارك في المعرض يضم 16 شركة عالمية من فرنسا والصين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وغيرها من الدول.

وأعرب عن توقعاته أن تحظى مشاركة " انترناشونال غولدن جروب - آي جي جي" باهتمام كبير من كبار الشخصيات والوفود الإقليمية والعالمية بفضل ما كشفته الشركة خلال مشاركتها في المعرض.

وأكد أن المجموعة تمكنت من تعزيز مكانتها لتكون ضمن الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المهمة بفضل حرصها على تطوير قدراتها والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين العالميين.

وأشاد بالمستوى المتطور الذي بلغته الصناعات الوطنية في مجال الأنظمة غير المأهولة حيث أحرزت تقدماً ملحوظاً في توفير احتياجات قواتنا المسلحة ونقل التكنولوجيا الدفاعية الى الدولة ".