وسجل البولندي لوكاس بيشتشيك (33) والإنجليزي جايدون سانشو (49) والنروجي إرلينغ هالاند (54) والبرتغالي رافايل غيريرو (74) الأهداف.

وضرب بوروسيا دورتموند عصفورين بحجر واحد حيث استعاد نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام مضيفيه فيردر بريمن 2-3 كلفته الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، وباير ليفركوزن 3-4 في الدوري حرمته من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي بايرن ميونيخ المتصدر، وأكد استعداده لاستضافة متصدر الدوري الفرنسي الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهذا هو الفوز الثاني عشر لبوروسيا دورتموند هذا الموسم فرفع رصيده إلى 42 نقطة ولحق بلايبزيغ إلى المركز الثاني مشددا الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة حيث قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة مؤقتا.

ويلعب لايبزيغ مع ضيفه فيردر بريمن السبت، فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا على كولن الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني اينتراخت فرانكفورت بخسارته العاشرة هذا الموسم والأولى في مبارياته الخمس الأخيرة فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وواصل الخط الهجومي لبوروسيا دورتموند هز الشباك معززا سجله كأقوى خط هجوم هذا الموسم برفعه غلته إلى 63 هدفا هذا الموسم بينها 22 في مبارياته الخمس الأخيرة في البوندسليغا منها ثمانية لمهاجمه الواعد الوافد حديثا من سالزبورغ النمسوي هالاند (19 عاما) الذي عاد إلى هز الشباك بعدما فشل في ذلك في المباراة ضد باير ليفركوزن.

كما حافظ بوروسيا دورتموند على نظافة شباكه وهو الذي عانى الأمرين دفاعيا بسبب الأخطاء القاتلة لمدافعين حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف في المباريات الأربع الأخيرة.

ونجح بشتشيك في افتتاح التسجيل لبوروسيا دورتموند إثر تلقيه تمريرة من الدولي المغربي أشرف حكيمي خارج المنطقة هيأها لنفسه وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها على يسار الحارس كيفن تراب (33).

وعزز سانشو تقدم بوروسيا دورتموند مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة من البلجيكي أكسيل فيتسل فتوغل داخل المنطقة متلاعبا بالمدافع دافيد أبراهام قبل أن يسددها بيمناه على يمين الحارس تراب (49).

وسجل هالاند الهدف الثالث بعد لعبة مشتركة بين سانشو وحكيمي في الجهة اليمنى فتوغل الأول ولعبها زاحفة إلى هالاند الذي تابعها بيمناه على يسار الحارس تراب (54).

وعزز غيريرو تقدم دورتموند بهدف رابع رائع من تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس كيفن تراب (74).

ويلعب السبت أيضا بادربورن مع هرتا برلين، وهوفنهايم مع فولفسبورغ، وأوغسبورغ مع فرايبورغ، وأونيون برلين مع باير ليفركوزن، وفورتونا دوسلدورف مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويلتقي الأحد أيضا ماينتس مع شالكه.