وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيطالية إن الفحوص أكدت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد، في ثالث إصابة مؤكدة في البلاد بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة اثنين من السائحين الصينيين في الأسبوع الماضي.

والإيطالي الذي تأكدت إصابته واحد من 56 مواطنا إيطاليا أعيدوا هذا الأسبوع من مدينة ووهان الصينية في إقليم هوبي، مركز الفيروس الذي أودى بحياة أكثر 630 شخص على الأقل. وحدثت حالتا وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

والمواطنون الإيطاليون الذين تم إجلاؤهم من الصين موضوعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في قاعدة عسكرية بجنوب روما.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الصحة الإيطالية إن المصاب نقل إلى معهد سبالانزاني في روما، وهو مركز متخصص في الأمراض المعدية والفيروسات.

وتم تسجيل حوالي 230 حالة في 27 دولة ومنطقة أخرى خارج بر الصين الرئيسي وفقا لإحصاء رويترز استنادا إلى بيانات رسمية.