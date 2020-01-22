والرئيسة الحالية لمجلس الدولة، المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، يُرتقب أن تنتخب اعتبارا من الدورة الأولى للاقتراع، بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 260 نائبا على الأقل، من أصل 300، وهو أمر لم يحدث سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.

وقال رئيس الحكومة المحافظ إن إيكاتيريني ساكيلاروبولو مرشحة "الوحدة" و"التقدم" وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.



وفور تسميتها في 15 يناير في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا إلى حد كبير، ولا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

وقال رئيس الوزراء:"لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل".

وأضاف:"نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء"، لكن "هذا الأمر يتغير من الآن وصاعدا، بدءا بقمة هرم السلطة.

وكان ميتسوتاكيس قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته.

وكانت ساكيلاروبولو حققت اختراقا في هذا المجال حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر 2018، بتسمية من رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس.

ولا تنتمي ساكيلاروبولو الى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، وهي سيدة مطلقة ولديها ابن وحيد.