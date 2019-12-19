وأوضح كنوب أن مطبخ البحر المتوسط يقوم على الخضروات الخضراء كالسبانخ والكرنب والأسماك الغنية بالدهون الصحية مثل الأوميغا 3 كالسلمون والماكريل والسردين والمكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون.

وتعمل هذه الأغذية على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن ثم تساعد في دعم وظائف المخ كالتفكير والفهم والحفظ والتذكر والتركيز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.