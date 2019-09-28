وقال يويشي هاريكان، الباحث في المرصد الفلكي الوطني في اليابان الذي قاد فريق البحث الدولي، في بيان، إن "عنقود المجرات هذا ليس من السهل العثور عليه"، وفقا لما جاء في بحث نشر الجمعة في مجلة "أسترروفيزيكل جورنال".

وأوضح الباحث أن "البروتوكلاستر (عنقود المجرات) نظام نادر ومميز ذات كثافة عالية جدا"، مشيرا إلى أن العلماء استخدموا نطاق المشاهدة الواسع لتلسكوب "سوبارو" في هاواي "لرسم خريطة تغطي مساحة كبيرة من الفضاء" في بحثهم.

ويرجح اكتشاف هذا البروتوكلاستر، وهو مجموعة من 12 مجرة، وجود هياكل كونية كبيرة في المراحل الأولى من الكون، يعتقد العلماء أنها ولدت قبل 13.8 مليار سنة.

ومن بين المجرات الـ12، "هيميكو"، وهو سحابة غازية عملاقة اكتشفت عام 2009 باستخدام التلسكوب ذاته.

وقال ماسامي أوشي الذي شارك في البحث: "من المنطقي العثور على بروتوكلاستر قرب جسم ضخم مثل هيميكو. ومع ذلك فوجئنا برؤية موقعه، على مسافة تبعد 500 مليون سنة ضوئية عن المركز".

وأضاف: "ما زال من غير المفهوم لم لا يقع هيميكو في الوسط"، لافتا إلى أن "هذه النتائج ستكون أساسية لفهم العلاقة بين عنقود المجرات والمجرات الضخمة".