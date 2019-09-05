وحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الحيوان الشهير بذيله الطويل والكثيف، قادر على التمييز بين النداءات المختلفة التي تطلقها الحيوانات، مما يسمح له بالتصرف في التوقيت الصحيح.

وأجريت الدراسة بعدما لاحظ علماء في الولايات المتحدة أن السناجب تأخذ كامل وقتها وتنتظر بصبر شديد قبل الخروج من مخابئها، حين تسمع صوت حيوان مفترس.

وراقب العلماء أكثر من 50 سنجابا (3 دقائق لكل سنجاب) في ولاية أوهايو الأميركية، لمعرفة ردود فعلها حين تتم محاكاة خطر قادم من صقر مفترس على سبيل المثال، كما تمت ملاحظة سلوك الحيوان حين كانت مجموعة من الطيور المغردة تتواصل بالقرب منها.

وخلص العلماء في الدراسة، التي نشرت على مجلة "Plos One"، إلى أن السنجاب يظهر يقظة شديدة حين يتعلق الأمر بخطر قادم من حيوان مفترس.

كما وجدوا أن هذا الحيوان يصبح أكثر استرخاء عندما يكون على علم بأن الطيور القريبة منه "منخرطة" في تواصل طبيعي.